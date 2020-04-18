В Волгограде военные дают отбой подготовке техники к параду 9 мая





Боевая техника, подготовленная к участию в Параде Победы, в том числе в Волгоградском гарнизоне, будет поставлена на временное хранение, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО.



Командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником Александром Дворниковым отдано указание переместить более 400 единиц техники из состава механизированных колон парадных расчетов в парки боевых машин воинских частей. В целях размещения техники в воинских частях, дислоцированных в 10 гарнизонах ЮВО, где спланированно проведение парадов, подготовлены дополнительные места и условия хранения. Все боевые машины будут укрыты тентами. Для содержания техники в постоянной готовности будет проводиться ее плановое обслуживание специалистами материально-технического обеспечения в рамках еженедельных парковых дней.

Официально о переносе проведения традиционного военного парада в Волгограде с 9 мая на другую дату пока не сообщалось.