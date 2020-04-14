В Волгограде начинает работу новый спецмаршрут





С завтрашнего дня на линию выходят автобусы нового спецмаршрута «Аллея Героев - Нижний поселок ВГТЗ». Линию будут обслуживать 20 автобусов, интервал движения в утреннее и вечернее время составит 6-8 минут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, специальный маршрут №20 «Аллея Героев - Нижний поселок ВГТЗ» дополнит работу еще четырех направлений, связывающих центр города с северными районами: специального автобусного маршрута №21 «Ж/д вокзал – Пос. ГЭС», специальных троллейбусных маршрутов №8 «Спартановка - Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр», а также линию скоростного трамвая по спецмаршруту «ВГТЗ - Ельшанка». Напомним, спецмаршруты предназначены для тех, кто не имеет возможности трудиться удаленно, и обязан выходить на работу. В Волгограде функционируют 32 специальных маршрута, на которых работают порядка 500 транспортных единиц - автобусов большой вместимости, трамваев и троллейбусов. С понедельника по пятницу весь спецтранспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21-00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.



