Общество

Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышение

Общество 13.04.2020 15:43
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13.04.2020 15:43


Сегодня об отставке заявил глава администрации Красноармейского района Волгограда Антон Конин. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновник идет на повышение – его ждет пост заместителя председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, который возглавляет заместитель губернатора Олег Николаев. Временно исполняющим обязанности главы Красноармейского района назначен Роман Сучков, до сегодняшнего дня возглавлявший администрацию Ворошиловского района. Его место также на временных началах возглавил заместитель главы администрации Ворошиловского района Роман Иванов.
«Это были без малого пять прекрасных лет моей жизни. Были и успехи, и неудачи, и передышки, и круглосуточный режим работы, и реформы, и спокойная работа в системе», - написал Конин, комментируя  свой уход из райадминистрации.

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