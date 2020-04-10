Общество 10.04.2020 19:54
0
10.04.2020 19:54
В связи с возобновлением работы ряда предприятий и организаций Волгоградской области и увеличением пассажиропотока открыты дополнительные специальные автобусные маршруты. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, с сегодняшнего в Волгоградской области скорректировано расписание движения городских маршрутов, а также автобусов межмуниципальных направлений.
В настоящее время спецмаршруты работают по 33 межмуниципальным направлениям. Кроме того, расширен перечень действующих линий в областном центре, с понедельника начнет работать и скоростной трамвай.
Однако сколько именно единиц общественного транспорта выйдет дополнительно на линии, в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не уточнили. В частности, неизвестно, увеличится ли количество подвижного состава на маршрутах №123 и 146 «Волжский-Волгоград». Накануне журналисты ИА «Высота 102» зафиксировали переполненные автобусы, в которых пассажирам пришлось забыть о соблюдении социальной дистанции.
Реклама
Приехавших из Москвы жителей Волгоградской области заставят пройти 2-недельный карантин10.04.2020 20:51
Общество 10.04.2020 20:51
Виноград сгниет, клубника почернеет: волгоградские дачники рвутся на Сарпинский10.04.2020 19:30
Общество 10.04.2020 19:30
Стулья Кроссбэк и Такер — удачное решение для оснащения сегмента HoReCa10.04.2020 19:12
Общество 10.04.2020 19:12
В Волгограде более 27 тысяч школьников обеспечены продуктовыми наборами10.04.2020 18:50
Общество 10.04.2020 18:50
В Волгоградской области осужденным свидания заменили видеозвонками10.04.2020 16:26
Общество 10.04.2020 16:26
Волгоградцы останутся без причесок из-за любви коронавируса к волосам10.04.2020 15:49
Общество 10.04.2020 15:49
В Волжском отменили автобусы на Пасху10.04.2020 12:38
Общество 10.04.2020 12:38
Первую в 2020 году дорогу отремонтировали в Волгограде по нацпроекту10.04.2020 12:14
Общество 10.04.2020 12:14
В Волгограде УК обязали вытащить многоэтажку из коммунальной бездны10.04.2020 11:52
Общество 10.04.2020 11:52
Волгоградцев будут судить за вечерние прогулки по набережной10.04.2020 11:27
Общество 10.04.2020 11:27
Волгоградцам позволили работать в закрытых офисах10.04.2020 08:56
Общество 10.04.2020 08:56
В Волгоградской области дорогу до дома ветерана войны не преодолеть без бутылки09.04.2020 21:44
Общество 09.04.2020 21:44
По данным исследования Сбербанка, в Волгоградской области растёт доля безналичных платежей09.04.2020 21:19
Общество 09.04.2020 21:19
В Волгограде возобновят работу скоростные трамваи09.04.2020 17:52
Общество 09.04.2020 17:52
«Согласен работать в условиях пандемии»: начальство берет с волгоградцев странные расписки09.04.2020 16:39
Общество 09.04.2020 16:39
Реклама