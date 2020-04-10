



В связи с возобновлением работы ряда предприятий и организаций Волгоградской области и увеличением пассажиропотока открыты дополнительные специальные автобусные маршруты. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, с сегодняшнего в Волгоградской области скорректировано расписание движения городских маршрутов, а также автобусов межмуниципальных направлений.

В настоящее время спецмаршруты работают по 33 межмуниципальным направлениям. Кроме того, расширен перечень действующих линий в областном центре, с понедельника начнет работать и скоростной трамвай.

Однако сколько именно единиц общественного транспорта выйдет дополнительно на линии, в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не уточнили. В частности, неизвестно, увеличится ли количество подвижного состава на маршрутах №123 и 146 «Волжский-Волгоград». Накануне журналисты ИА «Высота 102» зафиксировали переполненные автобусы, в которых пассажирам пришлось забыть о соблюдении социальной дистанции.



