



Жители Волгоградской области предлагают штрафовать чиновников за непродуманную организацию расписания спецрейсов общественного транспорта, которые в час пик развозят работающих граждан на работу и с работы. Такой идеей поделились с журналистами ИА «Высота 102» наши читатели. «Если с северным направлением в Волгограде все более-менее нормально, то вот с южным все обстоит очень плохо. Автобусы №77, которые идут из Красноармейского района, в Кировском уже набиты под завязку. Ни о каком соблюдении социальной дистанции не может идти и речи. Все стоят плотно, плечом к плечу, дышат и даже кашляют друг на друга», - рассказывают волгоградцы. Горожане возмущаются – если за нарушение режима самоизоляции гражданами предусмотрены штрафы, то почему такие же меры не применяются к тем должностным лицам, кто отвечает за работу спецмаршрутов и допускает нарушение санитарно-эпидемиологических норм в переполненных автобусах?

Этот вопрос корреспондент ИА «Высота 102» сегодня адресовал заместителю руководителя управления Роспотребнадзора Евгению Резникову. Замглавы регионального ведомства напомнил о недавнем постановлении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который определил перечень должностных лиц, имеющих полномочия составлять протоколы по новой «антивирусной» статье КоАП РФ – ст. 20.6.1 – «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». «То есть чиновники могут наказывать чиновников?», - уточнил корреспондент ИА «Высота 102». «Да», - ответил замруководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Напомним суть постановления главы региона. Право наказывать рублем нарушителей по данной статье получили чиновники 10 ведомств администрации региона. Это сотрудники аппарата губернатора, комитетов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; по делам национальностей и казачества; по делам территориальных образований; транспорта и дорожного хозяйства; лесного хозяйства и экологии; промышленной политики, торговли и ТЭК; ветеринарии; ЖКХ; инспекции Госжилнадзора. Статья применяется как к физическим, юридическим лицам, так и к должностным лицам.



