В Волгограде достроили жилой комплекс с криминальным прошлым

Общество 09.04.2020 13:07
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09.04.2020 13:07
Еще один проблемный многоквартирный дом сдан в эксплуатацию в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, 23 обманутых дольщика ЖК «Маяк» в ближайшее время получат ключи от квартир.
Участок для возведения девятиэтажного дома на улице Двинской компании «Алфавит» выдали в 2013 году. Не завершив даже нулевой цикл работ, организация заморозила объект. В ноябре 2016 года Центральный районный суд приговорил директора фирмы Викторию Сачалину к 4 годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами дольщиков. Всего предприниматель получила от граждан 30 млн рублей.
После вмешательства администрации Волгоградской области через процедуру банкротства на объект привлекли нового застройщика. В качестве компенсации компания получила земельный участок для реализации собственного проекта.
С 2014 года в Волгоградской области сдали в эксплуатацию 69 долгостроев, решив квартирный вопрос проблемы 6 тысяч семей. В настоящее время проблемными является 31 жилой объект, 21 из которых достраивается новыми инвесторами. В 2020 году планируется завершить работы на 19 объектах.
Еще по двум строениям, расположенным в Красноармейском районе Волгограда и в Волжском, власти региона недавно нашли новых застройщиков и заключили с ними соглашения.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.
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