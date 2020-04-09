В Волгограде достроили жилой комплекс с криминальным прошлым





Еще один проблемный многоквартирный дом сдан в эксплуатацию в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, 23 обманутых дольщика ЖК «Маяк» в ближайшее время получат ключи от квартир.

Участок для возведения девятиэтажного дома на улице Двинской компании «Алфавит» выдали в 2013 году. Не завершив даже нулевой цикл работ, организация заморозила объект. В ноябре 2016 года Центральный районный суд приговорил директора фирмы Викторию Сачалину к 4 годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами дольщиков. Всего предприниматель получила от граждан 30 млн рублей.





После вмешательства администрации Волгоградской области через процедуру банкротства на объект привлекли нового застройщика. В качестве компенсации компания получила земельный участок для реализации собственного проекта.

С 2014 года в Волгоградской области сдали в эксплуатацию 69 долгостроев, решив квартирный вопрос проблемы 6 тысяч семей. В настоящее время проблемными является 31 жилой объект, 21 из которых достраивается новыми инвесторами. В 2020 году планируется завершить работы на 19 объектах.

Еще по двум строениям, расположенным в Красноармейском районе Волгограда и в Волжском, власти региона недавно нашли новых застройщиков и заключили с ними соглашения.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.