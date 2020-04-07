В Волгограде для жителей «Родниковой долины» хотят построить крытое тренировочное поле

Общество 07.04.2020 10:52
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07.04.2020 10:52
Крытое тренировочное поле и спортплощадка могут появиться в «Родниковой долине» на территории Советского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по вопросу строительства данных объектов стартовали публичные слушания.
Земельный участок, расположенный в границах улиц Курсекова, Степанищева и Шумского, относится к жилой зоне смешанной застройки. Размещение здесь спортивных объектов является условно разрешенным видом использования. Согласно проекту, предложенному застройщиком, на участке площадью 15 гектаров рядом с жилыми домами будут размещены несколько социальных объектов, включая крытое спортивное поле и спортплощадку. Общая площадь спортивных сооружений составит более 6 гектаров. Предполагается также проведение работ по благоустройству с высадкой деревьев, укладкой газона и обустройством тротуаров.
Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Волгограда, экспозиция проекта будет открыта с 8 по 22 апреля по адресу: пр. Университетский, 45. Все предложения, выдвинутые волгоградцами во время публичных слушаний, будут учтены при подготовке заключения. В случае одобрения жителями города проекта ООО «Родниковая долина» сможет приступить к разработке рабочей и проектной документации.
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