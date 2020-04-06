В Волгоградской области перевернулся грузовик с досками, есть пострадавшие

Происшествия 06.04.2020 10:27
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06.04.2020 10:27
Два человека пострадали в результате опрокидывания грузовика с пиломатериалами в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на 532 километре автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Водитель, управляя автомобилем "МАЗ", не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 32-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля с различными травмами были доставлены в больницу.
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