Общество

Увеличилось количество госпитализированных жителей Волгоградской области с подозрением на COVID-2019

Общество 05.04.2020 14:27
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05.04.2020 14:27


В Волгоградской области за прошедшие сутки  не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал оперативный штаб. Всего в больницах находятся 92 человека, из них – 23 ребенка. По данным на 4 апреля в стационарах находились 83 человека, из них 20 детей. 
Всего в условиях домашней самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 3672 человека. 
Ранее, напомним, в регионе было выявлено 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Одна женщина выздоровела и выписана из стационара. 

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