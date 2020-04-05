Увеличилось количество госпитализированных жителей Волгоградской области с подозрением на COVID-2019
Общество 05.04.2020 14:27
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05.04.2020 14:27
В Волгоградской области за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал оперативный штаб. Всего в больницах находятся 92 человека, из них – 23 ребенка. По данным на 4 апреля в стационарах находились 83 человека, из них 20 детей.
Всего в условиях домашней самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 3672 человека.
Ранее, напомним, в регионе было выявлено 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Одна женщина выздоровела и выписана из стационара.
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