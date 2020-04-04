Для жителей Волгоградской области разработали новый порядок получения льготных лекарств





Жителям Волгоградской области предлагают не обращаться в поликлиники за льготными рецептами в связи с ограничением посещения медучреждений из-за эпидемии коронавируса. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов, пациенты поликлиник могут позвонить в свои медучреждения, сообщить о необходимости получить рецепт. Затем этот рецепт поступит в аптеку без личного участия пациента, куда должен будет впоследствии обратиться гражданин и получить препарат. В случае, если нужно выписать новое лекарство или подкорректировать схему лечения, жители региона должны вызвать врача на дом для этих целей.

Напомним, в настоящее время прием пациентов ограничен не только в поликлиники, но и в стационары. Это связано с реализацией комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В медучреждениях приостановлены вакцинация, профосмотры, кроме призывников и тех, кто устраивается на работу.



