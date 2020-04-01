Общество 01.04.2020 10:59
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01.04.2020 10:59
Волгоградская область перенимает опыт Европы в борьбе с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», в магазинах и аптеках наносят зеленые линии, которые должны отделить покупателей друг от друга. Такие же методы, обязывающие соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга, уже давно используют в Европе.
Между тем, в регионе набирает популярность доставка продуктов на дом. Такие формы обслуживания покупателей внедряют даже те предприятия по производству продуктов, которые раньше этим не занимались.
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