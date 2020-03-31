Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию





Дистанция в полтора метра и индивидуальные средства защиты – такие требования будут предъявляться к пассажирам спецрейсов, которые с завтрашнего дня запускают городские власти на фоне отмены работы общественного транспорта, сообщает ИА «Высота 102». Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Волгограда Сергей Разумный. В Волгограде сохранят несколько опорных маршрутов автобусов, электрички и трамваев для доставки жителей города на работу и обратно, которые будут работать в утренние и вечерние часы. Сейчас городские власти уточняют список организаций, сотрудники которых могут не успеть к последним рейсам для корректировки расписания. Планируется проводить мониторинг пассажиропотока, чтобы в случае наполняемости автобусов и трамваев сверх нормы использовать дополнительный подвижной состав. Также чиновники проводят работу со службами такси, спрос на которые может увеличиться в условиях отмены общественного транспорта. Как заявил Сергей Разумный, городские власти договариваются с перевозчиками, чтобы таксисты не завышали цены, а также использовали средства индивидуальной защиты. К контролю за расценками на поездки мэрия планирует подключить Волгоградское УФАС.

Между тем, некоторые продуктовые магазины и аптеки в Волгограде уже с 1 апреля сокращают рабочий день до 7 часов вечера в связи с прекращением работы общественного транспорта.

Как можно будет доехать на работу и вернуться домой с 1 апреля в Волгограде?

Расписание специальных маршрутов для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме в утренние часы с 6.00 до 9.00 и в вечерние часы с 16.00 до 20.00.

Автобусы:

Кинотеатр «Юбилейный» - «ТРК «Мармелад»

Площадь Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод.

Поселок Водстрой – поселок ГЭС.

Больничный комплекс – ул. им. Тулака

Жилгородок – «Родниковая долина»

Поселок ГЭС – ВолгоГРЭС

Ж/д вокзал – пос. Горьковский

Ж/д вокзал – ж/д больница

Аэропорт – ж/д вокзал.

Трамвай

Судоверфь – АО «Каустик»

Электропоезд

Ст. Шпалопропитка до станций «Волгоград-1» и «Тракторная».

Информация о времени отправления и прибытия будет размещена на конечных остановках и в подвижном составе.





В Волжском с 1 апреля приостанавливаются перевозки по следующим направлениям:

- маршрутные такси №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а;

- автобусы и трамваи МУП «Волжская автоколонна 1732» №№ 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы), №№ 1, 2, 7 (трамваи).

Для доставки сотрудников медучреждений, продовольственных магазинов и прочих объектов жизнеобеспечения, а также жителей города к этим объектам с 1 по 5 апреля с 6 до 9 часов утра и с 16 до 20 часов организуются специальные автобусные маршруты:





- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»),

- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»),

- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. - ЖДВ),

- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о.Зеленый»),

- спецмаршрут № 5 ( по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»),

- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).





Для доставки сотрудников предприятий Волжского в этот же период организованы специальные маршруты:

- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. - ТЭЦ-1»),

- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волжский»),

- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волжский»),

- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский» ),

- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова – ул. Оломоуцкая»),

- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова – ул. Карбышева»),

- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова – Сибур-Волжский»),

- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волжский».



