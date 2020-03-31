На Волгоградскую область надвигаются заморозки

Общество 31.03.2020 13:21
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31.03.2020 13:21
Экстренное предупреждение в связи с надвигающимися на Волгоградскую область заморозками распространило сегодня региональное управление МЧС, сообщает ИА "Высота 102".
По прогнозу Волгоградского ЦГМС, во второй половине ночи и утром 1 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на почве. В южных районах температура понизится до 0...-2, по северным районам до -3...-8. До -9 градусов ожидается 2 и 3 апреля.
Из-за ухудшения погодных условий прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.
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