В Волгоградской области УК дезинфицируют подъезды





В Волжском некоторые управляющие компании начали дезинфекцию подъездов. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане, в частности, к таким работам приступили сотрудники ООО «УК "ЖЭУ». Обрабатываются дезинфицирующими средствами поручни лестниц, стены и полы. В некоторых УК делают это за счет перераспределения средств с других статей расходов на содержание общего имущества. Так что на жильцов не ляжет дополнительное бремя расходов.

Напомним, в настоящее время прием граждан в управляющих компаниях приостановлен. На рабочем посту – аварийные бригады, заявки принимаются по телефону.



