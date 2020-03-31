В Волгоградской области УК дезинфицируют подъезды

Общество 31.03.2020 11:16
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31.03.2020 11:16
В Волжском некоторые управляющие компании начали дезинфекцию подъездов. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане, в частности, к таким работам приступили сотрудники ООО «УК "ЖЭУ». Обрабатываются дезинфицирующими средствами поручни лестниц, стены и полы. В некоторых УК делают это за счет перераспределения средств с других статей расходов на содержание общего имущества. Так что на жильцов не ляжет дополнительное бремя расходов.
Напомним, в настоящее время прием граждан в управляющих компаниях приостановлен. На рабочем посту – аварийные бригады, заявки принимаются по телефону.
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