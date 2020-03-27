В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ

Общество 27.03.2020 15:49
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27.03.2020 15:49
В связи с эпидемиологической обстановкой в России переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена, сообщает ИА «Высота 102». По информации министерства просвещения , сдача ЕГЭ начнется с 8 июня, экзамены для 9 классов – с 9 июня. «Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», - отмечают в ведомстве.
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