Общество

Убитого в Волгограде полицейского посмертно представят к госнаграде

Общество 23.03.2020 20:15
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23.03.2020 20:15


Старший сержант полиции Владимир Тафинцев, которого при исполнении служебных обязанностей сегодня убил в Волгограде матерый рецидивист, посмертно представят к государственной награде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По словам генерал-майора полиции, соответствующее преставление главе государства внесет министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Сегодня полицейский отдельной роты (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД России по Волгоградской области старший сержант полиции Владимир Тафинцев ценой своей жизни спас женщину от преследовавшего ее вооруженного мужчины. Погибшему полицейскому было всего 35 лет. У него остались жена и маленькая дочь.
Владимир Тафинцев родился в Волгограде. Он окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция», служил в армии. В 2009 году поступил на службу в милицию. В 2012 году ему было присвоено звание – старший сержант полиции.
По словам его руководителей, Владимир Тафинцев был ответственным, принципиальным сотрудником. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. 
«Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Тафинцева», - подчеркнула Ирина Волк.
 

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