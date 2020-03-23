В Волгограде суд разобрался в истории со стаканом





Наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 3 года назначено волгоградцу Горшенину Е.В. за то, что он повредил лицо своего собутыльника в ходе совместного распития алкоголя, сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде. «В ходе рассмотрения уголовного дела по существу судом установлено, что зимой 2019 года, Горшенин Е.В. находился в спальной комнате по месту своего проживания, где в процессе внезапно возникшего в ходе распития спиртных напитков словесного конфликта между ним и его знакомым возник умысел на причинение вреда здоровью потерпевшему. Реализуя задуманное, Горшенин Е.В. стеклянным стаканом, находящимся в его руке, применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, умышленно нанес потерпевшему один удар его краем по лицу, в результате чего стеклянный стакан разбился. Продолжая удерживать в своей руке разбитый стакан с острыми краями, Горшенин Е.В. умышленно нанес им 2 удара по левой части лица потерпевшего. Вследствие резаных ран у потерпевшего образовались телесные повреждения в виде кожных посттравматических рубцов лица, квалифицирующихся как причинившие средний тяжести вред здоровью, по признаку длительного расстройства», - говорится в материалах суда. Интересно, что суд не нашел достаточных оснований полагать, что установленные у потерпевшего повреждения являются обезображивающими, делающими его вид уродливым и явно отталкивающим.



