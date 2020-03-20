



Инфраструктура приемных партии «Единая Россия» в регионах передается оперативным штабам по противодействию распространению коронавируса. Такое распоряжение, сообщает ИА «Высота 102», передано в регионы по решению генсовета партии. В то же время все общественные приемные «Единой России» переходят на удаленный режим работы — временно ограничивается личный прием граждан.

В Волгоградской области дистанционные приемы граждан будут проводиться депутатами всех уровней и членами Совета Федерации в соответствии с графиком личных приемов, утвержденном ранее. Дистанционное общение с гражданами пройдет с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и Skype.



