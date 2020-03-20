Волгоградцы могут пожаловаться на подорожавшие продукты

Общество 20.03.2020 10:25
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20.03.2020 10:25
Волгоградское УФАС собирает и анализирует информацию о ценах на продовольственные товары у производителей, поставщиков и торговых сетей в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе. Эта работа, подчеркнули в ведомстве, проводится ФАС России совместно с территориальными управлениями. Кроме того, на сайте ФАС России функционирует горячая линия по вопросам повышения цен , создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках, рынках лекарств и медицинских товаров. Ранее в Волгоградском УФАС объявляли о сборе информации о ценах на медицинские маски, а также о работе по выявлению причин их дефицита в аптеках.
Между тем, накануне в ходе выездного совещания в распределительном центре и одном из магазинов «Лента» председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Олег Николаев заявил об отсутствии дефицита товаров, а также о том, что розничные сети не повышают цены. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о росте цен в супермаркетах на сахар, а также на некоторые виды консервов.
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