Бренд «Котельниково-земля героев» поддержат на региональном уровне





Совещание по обсуждению дорожной карты по реализации проекта «Котельниково – земля героев» прошло накануне в администрации Волгоградской области.

Инициаторами встречи выступила компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», реализующая в Котельниково масштабный инвестиционный проект и параллельно развивающая совместно с администрацией района его социальную сферу.

Цель проекта «Котельниково-земля героев», старт которому был дан в августе минувшего года – развитие бренда Котельниковского района, привлечение внешних инвестиций и создание привлекательного имиджа территории.

Как рассказал Владимир Торин, руководитель департамента общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим», компания уже немало сделала в данном направлении и признанием этой работы стала награда за победу проекта во Всероссийском конкурсе «Героям быть». Здесь проводятся интеллектуальные турниры, творческие и патриотические акции и праздники.

Сейчас в районе проходит конкурс сочинений для школьников на тему «Котельниково-земля героев», победители которого поедут в Лондон. Именно этот город в 19 веке покорил своей харизмой их земляк казак Землянухин.

Обсуждение совместных планов реализации проекта перешло в живое обсуждение конкретных мероприятий – таких, как развитие туристических маршрутов, создание при поддержке волгоградского студенчества «Парка героев», участие Котельниково в региональных фестивалях.

По мнению участников диалога, идеи имеющих многолетний опыт организации акций и мероприятий активных жителей небольшого города могут найти свое воплощение на уровне всей Волгоградской области. Как прозвучало на совещании, у Котельниково есть также шансы получить грант в размере 75 миллионов рублей на развитие города по федеральной программе «Малые исторические города». Оказать поддержку району в подготовке документов для получения гранта может региональный центр компетенций.

На совещании подчеркнули особую важность реализации проекта, ведь и региональные, и местные власти заинтересованы в том, чтобы социальная сфера активно развивалась и молодежь не уезжала из региона.

По мнению Сергея Понкратова, главы Котельниковского муниципального района, Котельниково сегодня – с его богатым историческим и героическим прошлым и перспективным будущим, продолжает, благодаря компании «ЕвроХим», бурно развиваться.

Его герои сегодня – те, кто строит Гремячинский горно-обогатительный комбинат – шахтеры, рабочие, инженеры и служащие. Все, кто связал с этим местом свою судьбу.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»









