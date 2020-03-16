Волгоградское УФАС пригрозило мерами за отсутствие масок в аптеках

Общество 16.03.2020 11:39
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16.03.2020 11:39
В Волгоградском УФАС анализируют полученную информацию по мониторингу изменения в аптечных сетях цен на медицинские маски, а также фактов их наличия или отсутствия. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, с февраля 2020 года ФАС России совместно с территориальными управлениями ФАС России организована соответствующая работа. По результатам мониторинга Волгоградским УФАС России в связи с возможным наличием признаков картельного сговора в начале февраля были начаты внеплановые выездные проверки крупнейших аптечных сетей Волгоградской области на предмет наличия/отсутствия медицинских масок и роста цен на них.
По информации проверяемых аптек причиной роста цен на медицинские маски является рост цен у поставщиков в оптовом сегменте рынка, причиной отсутствия в продаже – отсутствие на складах оптовиков и ажиотажный спрос. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования, заверили в Волгоградском УФАС.
По информации ФАС России на прошлой неделе в Красноярске возбуждено дело о картельном сговоре поставщиков медицинских масок. Это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России. Месяц назад ФАС России заподозрила в картельном сговоре оптовых поставщиков в Санкт-Петербурге.
Напомним, медицинских масок в волгоградских аптеках нет уже достаточно длительное время - по словам горожан, от одного до двух месяцев. Жители города нашли замену отсутствующим средствам защиты в строительных магазинах, однако и там уже маски, предназначенные для ремонта, заканчиваются. Пока в продаже есть противогазы, которые, по словам продавцов, тоже начинают пользоваться повышенным спросом.
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