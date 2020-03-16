Общество

Волгоградский госуниверситет первым вводит дистанционное обучение студентов

Общество 16.03.2020 11:33
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16.03.2020 11:33


Сегодня на заседании ректората Волгоградского государственного университета решено подготовить приказ об усилении уже с завтрашнего дня профилактических мероприятий в целях минимизации угрозы возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Как сообщили ИА "Высота 102" в ВолГУ, в частности будет организовано бесконтактное взаимодействие преподавателей и студентов на основании приказа Минобрнауки.
Дистанционное обучение будет осуществляться посредством онлайн-кабинетов, которые есть у преподавателей и студентов. "У нас есть сервис "Личный кабинет". Преподаватель будет давать задание, студент выполнять. Все в режиме онлайн", - пояснили в университете. В ближайшее время появится приказ, где будет расписан новый порядок обучения и сроки, на которые он вводится.
Данное решение, уточнили в вузе, является в большей степени превентивной мерой, так как ситуация на данный момент полностью контролируемая. "У нас обучаются 46 студентов-китайцев, 17 из них уехали к себе на родину и не вернулись. Два человека находятся на карантине, так как посещали неблагополучные по коронавирусу страны. Это из 10 тысяч студентов", - ранее сообщили информагентству в ВолГУ. 
Отметим, что другие вузы в Волгограде также рассматривают возможность о переходе на дистанционное обучение, но пока такого решения не приняли.
Как стало известно, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о введении с 16 марта на территории региона режима повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
В Волгоградской области случаев заболевания новой коронавирусной инфекции на данный момент не зарегистрировано.
UPD (14:30) 
Приказом врио ректора А.Э. Калининой c 17 марта в Волгоградском государственном университете будет организована контактная работа обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием m.volsu.ru, личных кабинетов обучающихся и преподавателей, электронной почты, а также, в случае необходимости, онлайн-трансляций и других образовательных технологий, предусматривающих взаимодействие обучающихся и преподавателей опосредовано (на расстоянии). Реализация образовательных программ будет обеспечена в полном объеме.
Приказ будет действовать до момента минования надобности, о чем будет сообщено дополнительно.
Кроме того, приостановлены очные занятия в Доме научной коллаборации ВолГУ, где занимались школьники города. Также переносятся сроки культурно-образовательных мероприятий для студентов, предусмотренных планом учебно-воспитательной работы ВолГУ.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 398  в Волгоградском государственном университете осуществляется ежедневная влажная уборка с применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием, амбулатория ВолГУ работает в усиленном режиме, организовывается бесконтактный контроль температуры при входе в университет.

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