



Сегодня на заседании ректората Волгоградского государственного университета решено подготовить приказ об усилении уже с завтрашнего дня профилактических мероприятий в целях минимизации угрозы возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Как сообщили ИА "Высота 102" в ВолГУ, в частности будет организовано бесконтактное взаимодействие преподавателей и студентов на основании приказа Минобрнауки.

Дистанционное обучение будет осуществляться посредством онлайн-кабинетов, которые есть у преподавателей и студентов. "У нас есть сервис "Личный кабинет". Преподаватель будет давать задание, студент выполнять. Все в режиме онлайн", - пояснили в университете. В ближайшее время появится приказ, где будет расписан новый порядок обучения и сроки, на которые он вводится.

Данное решение, уточнили в вузе, является в большей степени превентивной мерой, так как ситуация на данный момент полностью контролируемая. "У нас обучаются 46 студентов-китайцев, 17 из них уехали к себе на родину и не вернулись. Два человека находятся на карантине, так как посещали неблагополучные по коронавирусу страны. Это из 10 тысяч студентов", - ранее сообщили информагентству в ВолГУ.

Отметим, что другие вузы в Волгограде также рассматривают возможность о переходе на дистанционное обучение, но пока такого решения не приняли.

Как стало известно, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о введении с 16 марта на территории региона режима повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

В Волгоградской области случаев заболевания новой коронавирусной инфекции на данный момент не зарегистрировано.

UPD (14:30)

Приказом врио ректора А.Э. Калининой c 17 марта в Волгоградском государственном университете будет организована контактная работа обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием m.volsu.ru, личных кабинетов обучающихся и преподавателей, электронной почты, а также, в случае необходимости, онлайн-трансляций и других образовательных технологий, предусматривающих взаимодействие обучающихся и преподавателей опосредовано (на расстоянии). Реализация образовательных программ будет обеспечена в полном объеме.

Приказ будет действовать до момента минования надобности, о чем будет сообщено дополнительно.

Кроме того, приостановлены очные занятия в Доме научной коллаборации ВолГУ, где занимались школьники города. Также переносятся сроки культурно-образовательных мероприятий для студентов, предусмотренных планом учебно-воспитательной работы ВолГУ.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 398 в Волгоградском государственном университете осуществляется ежедневная влажная уборка с применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием, амбулатория ВолГУ работает в усиленном режиме, организовывается бесконтактный контроль температуры при входе в университет.