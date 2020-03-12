Ветераны спецслужб Волгоградской области и космическое общество начали сотрудничество ради детей

Общество 12.03.2020 17:55
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12.03.2020 17:55
Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня между Русским космическим обществом и Волгоградским региональным общественным фондом ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб органов государственной безопасности «Вымпел-Содействие», сообщает ИА «Высота 102». Первое совместное мероприятие прошло в школе поселка Куйбышев Среднеахтубинского района. Лекцию-викторину «День рождения первого космонавта Земли Гагарина Ю.А.» провела лектор РКО из Санкт-Петербурга Алевтина Лещенко. По мнению исполнительного директора Фонда «Вымпел-Содействие» Владимира Садыкова, именно на таких примерах, как подвиг Юрия Гагарина необходимо воспитывать подрастающее поколение.
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