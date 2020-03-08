В Волгоградской области регоператору фонда капремонта разрешили потратить почти 4 миллиарда

Напомним, в 2012 году в Жилищном кодексе РФ за собственниками помещений в многоквартирных домах была закреплена обязанность ежемесячно вносить взносы на проведение капитального ремонта общего имущества.
В Волгоградской области функции по аккумулированию сданных гражданами взносов, роль технического заказчика, финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества и прочие сопутствующие функции выполняет УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Долгосрочная региональная программа капремонта рассчитана на 30 лет. В Волгоградской области в неё входят 10601 МКД.