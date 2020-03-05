Общество 05.03.2020 10:46
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05.03.2020 10:46
Свыше 270 тысяч рублей готово заплатить ГУП «Волгофарм» за строительство парковочного кармана на пересечении улиц Комсомольской и Мира. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, аптечная сеть объявила запрос котировок для поиска подрядчика. Стоянка на два автомобиля появится напротив дома №13 по улице Мира возле путепровода. Работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.
Согласно проекту обустройства стоянки, машины должны парковаться параллельно проезжей части. Сейчас данная территория является пешеходной зоной. Строителям предстоит демонтировать брусчатку, уложить слои песка, щебня, а затем асфальтобетона. Существующие гранитные бордюры подрядчик обязан вернуть на место.
Как отмечено в технической документации, для сноса зеленых насаждений «в случае попадания в зону ремонта» потребуется получение разрешения органа местного самоуправления.
Принимать выполненные работы будет комиссия в лице заказчика и представителей администрации Центрального района Волгограда.
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