Михаил Зимин: Женщины вдохновляют нас на новые победы





Море цветов и самые теплые пожелания в адрес прекрасной половины человечества – именно такая атмосфера царит сегодня с утра, накануне 8 Марта, во всех трудовых коллективах Волгоградской области. С самыми добрыми пожеланиями всех женщин поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Поздравляю очаровательных женщин, чье обаяние украшает наши будни. Вы вносите в нашу жизнь яркие краски, вы - наша надежда и опора на работе, дома, в радости и в непростые моменты жизни.

Вы вдохновляете на новые победы, воодушевляете своим оптимизмом и целеустремленностью. Ваш эффективный труд и профессионализм – вклад в наше общее дело. Со свойственным только женщинам тактом и сдержанностью вы уверенно решаете вопросы, которые иной раз не под силу мужчинам. С вашей поддержкой - нам все по плечу!

От души желаю вам счастья, здоровья, благополучия! Будьте любимы, успешны, полны творческих сил и энергии!



