Общество

Михаил Зимин: Женщины вдохновляют нас на новые победы

Общество 06.03.2020 08:22
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06.03.2020 08:22


Море цветов и самые теплые пожелания в адрес прекрасной половины человечества – именно такая атмосфера царит сегодня с утра, накануне 8 Марта, во всех трудовых коллективах Волгоградской области. С самыми добрыми пожеланиями всех женщин поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.
Милые  женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! 
Поздравляю  очаровательных женщин, чье обаяние украшает наши будни. Вы вносите в нашу жизнь яркие краски, вы - наша надежда и опора на работе, дома, в радости и в непростые моменты жизни.
Вы вдохновляете на новые победы, воодушевляете своим оптимизмом и целеустремленностью. Ваш эффективный труд и профессионализм – вклад в наше общее дело. Со свойственным только женщинам тактом и сдержанностью вы  уверенно  решаете вопросы, которые иной раз не под силу мужчинам. С вашей поддержкой - нам все по плечу!
От души желаю вам счастья, здоровья, благополучия! Будьте любимы, успешны, полны творческих сил и энергии!

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