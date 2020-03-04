Волгоградской области выделили более 200 миллионов рублей на проведение голосования по конституции

Общество 04.03.2020 20:44
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04.03.2020 20:44
Сегодня ЦИК РФ распределил средства для подготовки и проведения голосования по внесению поправок в конституцию РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградская область получит на эти цели 212,3 миллиона рублей, в том числе около 171 миллиона рублей предназначено для участковых избирательных комиссий. Из 212,3 миллионов рублей 164,7 миллиона пойдет на дополнительную оплату труда. Из общего объема средств 134,5 миллиона рублей направят на оплату труда участковых избирательных комиссий. Всего избирательные комиссии регионов получат 14,6 миллиардов рублей.
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что выделенные средства позволят обеспечить финансирование всех мероприятий, связанных с проведением общероссийского голосования, в том числе по изготовлению и доставке бюллетеней, информирование участников голосования, применение технических средств подсчета голосов, организацию работы пунктов приёма заявлений по месту нахождения участников голосования, а также исполнение полномочий комиссий всех уровней.
Напомним, голосование по поправкам в конституцию планируется провести 22 апреля. Этот день станет выходным в России.
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