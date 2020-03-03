Общество

Губернатор одобрил передачу в концессию школьных столовых Волгограда

Общество 03.03.2020 12:59
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03.03.2020 12:59


40 тысяч детей в Волгоградской области не получают горячее питание в школах. Об этом  губернатор региона заявил на сегодняшнем совещании по профильной теме. На мероприятие пригласили руководителей школ, глав муниципальных образований, чиновников и депутатов. В ходе разговора по наболевшей теме выяснилось, что из 250 школьников в регионе каждый 6-й не обеспечен горячей едой. «Не нравится? Не могут? Не хотят?», - задался вопросами Андрей Бочаров и выразил мнение о необходимости обсуждения вопроса на родительских собраниях.  На совещании прозвучало, что один из вариантов решения проблемы охвата детей горячим питанием - передача школьных столовых и пищеблоков в концессию. «Нужно двигаться в этом направлении. Нужно попробовать. Пилотный проект предлагаю отработать на примере одного  из районов Волгограда», - сказал губернатор и поручил главе Волгограда Виталию Лихачеву к 1 сентября 2021 года переоборудовать пищеблоки школ района, участвующего в пилотном проекте,  а также  изменить меню.  «До 1 апреля нужно выйти на решение этого вопроса», - сказал Андрей Бочаров и призвал специализированные компании принять участие  в конкурсных процедурах.  Отметим, что стоимость модернизации одного школьного пищеблока составляет примерно 10 миллионов рублей.  Чтобы переоборудовать пищеблоки во всех школах области нужно от 7 до 10 миллиардов рублей.



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