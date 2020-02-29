На севере Волгограда появятся фонари-музыканты





В Волгограде за 35 миллионов рублей обустроят зону отдыха в районе ДК Тракторозаводского района. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком работ выступило МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района», а источником финансирования определены средства бюджетных учреждений. Подрядчик будет определен после подведения итогов аукциона.

Планом работ предусмотрена выкорчевка старых деревьев, демонтаж старого асфальтового покрытия и укладка дорожек плитами. Также здесь будет проложен поливочный водопровод и построен фонтан. В парке установят новые скамейки, урны. Здесь появятся необычные фонари-музыканты в виде контрабаса, гитары, трубы, аккордеона, балалайки и саксофона. В рамках второго этапа приведут в порядок пешеходную зону по ул. Дзержинского от проспекта Ленина до ул. Шурухина.

На фото: такие фонари-музыканты есть во многих городах России, в том числе в Смоленске. Фото smolcity.