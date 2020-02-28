



Комитет строительства Волгоградской области обязали обеспечить 19-летнгео сироту жильем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину, в суд с исковым заявлением обратился прокурор Волгограда. Как пояснили в надзорном органе, производство по данному гражданскому делу приостанавливалось до разрешения судом другого дела - об оспаривании исключения сироты из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области было принято решение об исключении волгоградца из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Основанием послужило наличие у сироты доли в праве собственности на коммунальную квартиру, что, по мнению Комитета социальной защиты населения, указывало на отсутствие у него нуждаемости в жилом помещении.

Однако молодой человек, относясь к категории детей-сирот, отдельного жилья не имеет, является собственником коммунальной квартиры наряду с иными лицами, в том числе посторонними для него.

С учетом размера его доли в коммунальной квартире закрепление за ним отдельной комнаты в установленном порядке не представляется возможным.

В этой связи прокурором Волгограда в суд было предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным приказа Комитета социальной защиты населения Волгоградской области об исключении молодого человека из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также возложении обязанности восстановить его в списке.

Решением Центрального районного суда Волгограда от 22.10.2019 отказано в удовлетворении заявленных прокуратурой требований. Решение было обжаловано прокуратурой города в вышестоящий суд.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции отменено.

Согласно новому решению суда апелляционной инстанции требования прокурора Волгограда удовлетворены в полном объеме.

Указанное судебное постановление вступило в законную силу со дня его принятия, что позволило в настоящее время принять решение об удовлетворении ранее предъявленного прокурором Волгограда иска о понуждении к предоставлению благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого фонда.

После вступления последнего решения суда в законную силу ход его исполнения будет взят прокуратурой города на контроль.







