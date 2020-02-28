Общество

Жители аварийных домов в Волгограде стали миллионерами

Общество 28.02.2020 11:29
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28.02.2020 11:29


В Волгограде в полном объеме выплачены компенсации собственникам 107 квартир в аварийных домах, которые  муниципалитет расселяет в рамках первого этапа региональной адресной программы. Общая сумма произведенных выплат  превысила 127 миллионов рублей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. 
Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки  привлекаются независимые эксперты,  за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного в исправных домах. Например, сумма компенсации за аварийную трехкомнатную квартиру достигала порядка 3,2 миллионов рублей.
Денежная выплата -  одна из форм компенсации, которую городские власти предоставляют собственникам жилья в аварийных домах, также владельцы могут выбрать другой вариант - получить новые квартиры взамен аварийных.
В прошлом году  администрация города заключила контракты на приобретение более  300  квартир в новых домах. Все  они находятся в жилых комплексах  в Кировском и Советском районах Волгограда.  
Часть волгоградцев уже переселилась в новое жилье. В ряде случаев  квартиры, которые  предоставляет муниципалитет, превосходят по площади аварийное жилье.  Так, например, для одной из семей, владеющей квартирой в доме №6 по улице Вучетича, подобрали двухкомнатную квартиру площадью порядка 55 квадратных метров, что почти на 20% больше площади их старого жилья. Размер некоторых  приобретенных трехкомнатных квартир превышает 74 квадратных метра.
Региональная программа, созданная для выполнения  федерального проекта в Волгоградской области, стартовала в 2019 году. Всего до 1 сентября 2025 года   в Волгограде  предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.

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