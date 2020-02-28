Жители аварийных домов в Волгограде стали миллионерами





В Волгограде в полном объеме выплачены компенсации собственникам 107 квартир в аварийных домах, которые муниципалитет расселяет в рамках первого этапа региональной адресной программы. Общая сумма произведенных выплат превысила 127 миллионов рублей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного в исправных домах. Например, сумма компенсации за аварийную трехкомнатную квартиру достигала порядка 3,2 миллионов рублей.

Денежная выплата - одна из форм компенсации, которую городские власти предоставляют собственникам жилья в аварийных домах, также владельцы могут выбрать другой вариант - получить новые квартиры взамен аварийных.

В прошлом году администрация города заключила контракты на приобретение более 300 квартир в новых домах. Все они находятся в жилых комплексах в Кировском и Советском районах Волгограда.

Часть волгоградцев уже переселилась в новое жилье. В ряде случаев квартиры, которые предоставляет муниципалитет, превосходят по площади аварийное жилье. Так, например, для одной из семей, владеющей квартирой в доме №6 по улице Вучетича, подобрали двухкомнатную квартиру площадью порядка 55 квадратных метров, что почти на 20% больше площади их старого жилья. Размер некоторых приобретенных трехкомнатных квартир превышает 74 квадратных метра.

Региональная программа, созданная для выполнения федерального проекта в Волгоградской области, стартовала в 2019 году. Всего до 1 сентября 2025 года в Волгограде предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.



