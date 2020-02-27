



Участница бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» выиграла в государственную лотерею миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в красивую дату 20.02.2020 Лилия Газдалеева, обменяв бонусы СПАСИБО на промокод лотерейного билета, выиграла в «Гослото «5 из 36» суперприз в размере 1 000 000 рублей.

Победительница пользуется программой «Спасибо от Сбербанка» примерно с 2015 года. Бонусы СПАСИБО предпочитает копить, а если списывает, то чаще всего на продукты питания. Прочитав в интернете, что сейчас можно потратить бонусы и получить шанс стать миллионером, приняла участие в лотерее.

Удачу девушка решила испытать в 11 692-м тираже «Гослото «5 из 36»: обменяла 59 бонусов на промокод, который зарегистрировала в мобильном приложении «Столото». Вечером того же дня девушка получила на телефон заветное СМС-оповещение о выигрыше, который принес один единственный билет с числами 12, 21, 11, 6, 4 в первом поле и 03 — во втором.

По словам участницы, часть выигранных денег она планирует потратить на путешествия и отправится вместе с супругом туда, где до этого она еще не бывала. Остальные средства положит на банковский депозит и обеспечит стабильное будущее своей молодой семье.

Лилия учится в ВУЗе и работает оператором технических установок на нефтеперерабатывающем заводе. Также подрабатывает официанткой на футбольных матчах. В свободное время победительница занимается вокалом, любит ходить с друзьями в караоке.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка и публикуется с разрешения победительницы.



