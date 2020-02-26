С ресницами из щеток: в Волгограде завершают монтаж 14-метровой куклы

Общество 26.02.2020 11:10
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26.02.2020 11:10
Рабочие муниципального предприятия «Северное» заканчивают монтаж куклы в пойме реки Царицы - в настоящее время ведется крепление верхней части чучела. Для возведения Масленицы высотой 14 метров используется специальный монтажный кран с телескопической стрелой. Завершив сборку, рабочие наполнят всю конструкцию соломой и хвойными деревьями. После проведения работ специалистам останется задрапировать каркас цветными тканями, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Для одежды будет использовано свыше 700 квадратных метров разноцветной ткани. В руках у куклы впервые появится символ уходящей зимы – снежинка. Особое внимание в этом году рабочие предприятия уделили росписи лица чучела - черты лица прорисовывают масляными красками, а ресницы для куклы сделали из отработанных щеток, используемых для очистки улично-дорожной сети.
Завершить все работы планируется в ближайшие дни, в течение праздничной недели любой желающий сможет сфотографироваться с чучелом Масленицы. В день проведения праздника площадка, где установлена фигура, будет огорожена. Для обеспечения безопасности во время сожжения чучела на территории также будет дежурить наряд пожарной охраны.
Пришедшие 1 марта в 12-00 на городской праздник проводов зимы «Широкая Масленица» волгоградцы получат возможность посетить порядка 30 интерактивных площадок, стилизованных под древнерусский городок. Ожидается, что организаторы праздника испекут и раздадут гостям более трех тысяч разнообразных блинов, ватрушек, пряников и других традиционных масленичных угощений. Гостей также ждет большая шоу-программа с масленичными театрализованными интермедиями.
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