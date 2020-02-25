Общество

Еще не ветер: в Волгограде устраняют последствия деревопада

Общество 25.02.2020 13:00
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25.02.2020 13:00


Собирают и вывозят ветки и сухие стволы  в настоящее время коммунальные службы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, службам поставлена задача в течение нескольких часов ликвидировать последствия шквалистого ветра и привести в порядок подведомственные территории. Так, в  Центральном районе допиливают  поваленное дерево на ул. Ленина, которое придавило автомобиль.   Аналогичные мероприятия специалисты проводят в каждом районе города, при необходимости к работе привлекается спецтехника. Несколько деревьев упали на придомовых территориях  - подобные случаи зафиксированы в Дзержинском, Центральном и других районах. Уход за зелеными насаждениями, в том числе, своевременная опиловка и демонтаж аварийных деревьев,  находится в зоне ответственности обслуживающих организаций – УК и ТСЖ.
Напомним, ухудшение погодных условий произошло в ночь на 25 февраля – по сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», скорость порывов ветра на территории Волгограда достигала 20 метров в секунду.  В течение дня службы продолжат совершать объезды по районам, убирая мешающие транспорту и пешеходам упавшие деревья и ветки, уборку на придомовых территориях должны проводить управляющие компании. По информации ФГБУ «Волгоградский ЦГМС»  сильный ветер сохранится до конца сегодняшних суток. Порывы шквалистого ветра  могут вызвать  сбои на наружных инженерных сетях и привести к падению опор, предупредили в ведомстве.

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