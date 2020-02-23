В Волгограде отмечают День защитника Отечества

23 февраля 1918 года считается днем создания Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая за вековую историю стала сначала Советской, а потом Российской. Сейчас 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 32 года назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло одно из самых известных и кровавых сражений мировой истории - Сталинградская битва, 23 февраля - один из самых почитаемых праздников.
Общество 23.02.2020 11:49
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23.02.2020 11:49
В честь 23 февраля на Аллее героев в Волгограде сегодня прошла официальная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, сообщает ИА «Высота 102». Почтить память защитников Отечества собрались руководители области и города, воинских частей, силовых и надзорных структур, представители исполнительной и законодательной власти, политических партий и общественных организаций.
Ритуал возложения остается неизменным уже долгие годы. Мероприятие всегда проходит строго по протоколу и завершается торжественным маршем бойцов роты почетного караула.
Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде был зажжен 1 февраля 1963 года. Под обелиском из черного и красного гранита похоронены участники гражданской войны времен Красного Царицына, убитые белогвардейцами в 1919 году. Рядом с революционерами, в 1942 - 1943 годах были погребены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армий, героически защищавшие город в дни Сталинградской битвы. По имеющимся сведениям, в братской могиле похоронено более 100 бойцов, погибших в боях за Отечество.
23 февраля 1918 года считается днем создания Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая за вековую историю стала сначала Советской, а потом Российской. Сейчас 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 32 года назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло одно из самых известных и кровавых сражений мировой истории - Сталинградская битва, 23 февраля - один из самых почитаемых праздников.
23 февраля 1918 года считается днем создания Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая за вековую историю стала сначала Советской, а потом Российской. Сейчас 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 32 года назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло одно из самых известных и кровавых сражений мировой истории - Сталинградская битва, 23 февраля - один из самых почитаемых праздников.
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