



В Волгограде завершается тренировка салюта, который прогремит 23 февраля на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, сводные салютные расчеты мотострелкового соединения отрабатывают порядок действий с учетом требований безопасности при проведении залпов.

Всего привлекаются около 50 военнослужащих, 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, и 2А30М.

Салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд состоится 23 февраля на нижней террасе набережной в 21.00

Приказ о праздничных салютах во всех городах-героях России и военных округах утвердил министр обороны Сергей Шойгу.



