Общество 21.02.2020 15:18
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21.02.2020 15:18
В Волгограде завершается тренировка салюта, который прогремит 23 февраля на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, сводные салютные расчеты мотострелкового соединения отрабатывают порядок действий с учетом требований безопасности при проведении залпов.
Всего привлекаются около 50 военнослужащих, 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, и 2А30М.
Салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд состоится 23 февраля на нижней террасе набережной в 21.00
Приказ о праздничных салютах во всех городах-героях России и военных округах утвердил министр обороны Сергей Шойгу.
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