



Нижне-Волжское управление Ростехнадзора по результатам внеплановой выездной проверки привлекло ООО «Концессии теплоснабжения» и одно должностное лицо компании к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в «Концессиях теплоснабжения» не исполнили 156 пунктов предписания. В частности, не были не проведены мероприятия согласно заключениям по техническому диагностированию; до ввода в эксплуатацию не проведены замены участков трубопроводных тепловых сетей, отработавших срок службы и другие нарушения.

Но 156 нарушений – это еще не «рекорд». Осенью позапрошлого года управление Ростехнадзора выявило 409 нарушений в ходе контроля хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2019 годов. Тогда были привлечены к административной ответственности юридическое лицо ООО «Концессии теплоснабжения» и три должностных лица компании.

В период с 4 сентября по 1 октября 2018 года Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была организована и проведена проверка в отношении теплоснабжающей организации ООО «Концессии теплоснабжения». Цель проверки – контроль хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

К слову, на днях КСП Волгограда закончило проверку ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" по соблюдению условий заключенных концессионных соглашений и контролю за ними администрацией Волгограда.







