«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферы

Телеком 19.02.2020 11:07
0
19.02.2020 11:07
Широкий спектр услуг для финансовой сферы «Ростелеком» представит на международном форуме iFin, который сегодня начал работу в Москве. Это и решения с использованием Единой биометрической системы, и цифровой сервис для контактных центров и служб поддержки клиентов «Система управления знаниями» (СУЗ).
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, на стенде «Ростелекома» будут представлены решения по биометрии, которые позволяют решить одну из ключевых задач банковского сектора — создание и внедрение модели омниканального обслуживания клиентов.
С помощью биометрии можно использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), открывать доступ клиентам банка в закрытые зоны, проходить идентификацию в контакт-центрах, подтверждать сверхлимитные и рискованные операции, обслуживаться в банкоматах без карты, в том числе снимать наличные, не вставляя карту, а также оплачивать товары и услуги. В ближайшее время «Ростелеком» планирует расширить перечень услуг в финансовом секторе, а также использовать биометрию в других секторах экономики.
Компания «РТ Лабс», системный интегратор «Ростелекома», продемонстрирует решение для сбора и обработки биометрических данных клиентов банка и биометрической идентификации в ДБО. Технология уже применяется в ряде крупнейших российских банков для открытия счета и подтверждения личности клиента. Кроме того, будет представлена система детектирования подделок (Liveness), которая в режиме реального времени определяет, что системой пользуется живой человек, а не его имитация(фотография или запись голоса).
Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» расскажут о возможностях «Системы управления знаниями». СУЗ — это цифровой продукт для использования в контактных центрах и службах поддержки клиентов. Решение представляет собой единую цифровую базу знаний, где размещены важные информационные материалы о продуктах, услугах, клиентских акциях компании, а также инструкции по стандартам обслуживания. Система позволяет операторам быстро находить информацию, сводить к минимуму количество ошибок, а также ускорить процесс обучения новых специалистов. Таким образом, СУЗ помогает оптимизировать затраты на клиентский сервис, сократить время обработки вызова, отследить актуальную информацию и работу сервиса, увеличить эффективность контакт-центра и самое главное — повысить уровень лояльности клиентов.
О результатах внедрения СУЗ в банковской сфере на форуме расскажет представитель «Абсолют Банка», где пилотное использование системы уже позволило сократить время обслуживания клиентов на 12%.
На форуме эксперты группы компаний «Ростелекома» представят свои проекты:
19 февраля
Директор проектов «Ростелекома» Юлия Козинцева расскажет про «Биометрию для юридических лиц и ИП» в секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для ИП, МСБ и корпораций».
20 февраля
Директор проектов «Ростелекома» Тимур Шаповалов выступит с докладом «Услуги с использованием Единой биометрической системы. Площадка Финтех» в секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для физических лиц».
Директор по работе с государственными заказчиками «РТ Лабс» Дмитрий Корэ примет участие в дискуссии «Маркетплейсы, экосистемы, Open API и открытый банкинг» с докладом «Биометрия для маркетплейс и ритейла. Новые возможности».
Реклама
Морским судам стала доступна связь в любой точке мирового океана17.02.2020 13:14
Телеком 17.02.2020 13:14
Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия12.02.2020 15:56
Телеком 12.02.2020 15:56
В сети кофеен Coffee Bean запустили оплату по биометрии11.02.2020 17:27
Телеком 11.02.2020 17:27
«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на крайнем северо-востоке Чукотки06.02.2020 14:51
Телеком 06.02.2020 14:51
Традиции «Ростелекома»: «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи объединяет студентов разных городов05.02.2020 10:06
Телеком 05.02.2020 10:06
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряниками27.01.2020 12:32
Телеком 27.01.2020 12:32
«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасности23.01.2020 14:33
Телеком 23.01.2020 14:33
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи21.01.2020 15:24
Телеком 21.01.2020 15:24
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательно26.12.2019 14:18
Телеком 26.12.2019 14:18
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции26.12.2019 13:08
Телеком 26.12.2019 13:08
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»23.12.2019 17:04
Телеком 23.12.2019 17:04
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира23.12.2019 13:19
Телеком 23.12.2019 13:19
Акционеры «Ростелекома» проголосовали за размещение дополнительных акций20.12.2019 16:03
Телеком 20.12.2019 16:03
«Ростелеком» в Волгограде поздравил детей с ограниченными возможностями с наступающим новогодним праздником17.12.2019 15:17
Телеком 17.12.2019 15:17
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей16.12.2019 12:51
Телеком 16.12.2019 12:51
Реклама