Телеком

«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферы

Телеком 19.02.2020 11:07
0
19.02.2020 11:07


Широкий спектр услуг для финансовой сферы «Ростелеком» представит на международном форуме iFin, который сегодня начал работу в Москве. Это и решения с использованием Единой биометрической системы, и цифровой сервис для контактных центров и служб поддержки клиентов «Система управления знаниями» (СУЗ). 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, на стенде «Ростелекома» будут представлены решения по биометрии, которые позволяют решить одну из ключевых задач банковского сектора — создание и внедрение модели омниканального обслуживания клиентов.
С помощью биометрии можно использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), открывать доступ клиентам банка в закрытые зоны, проходить идентификацию в контакт-центрах, подтверждать сверхлимитные и рискованные операции, обслуживаться в банкоматах без карты, в том числе снимать наличные, не вставляя карту, а также оплачивать товары и услуги. В ближайшее время «Ростелеком» планирует расширить перечень услуг в финансовом секторе, а также использовать биометрию в других секторах экономики.
Компания «РТ Лабс», системный интегратор «Ростелекома», продемонстрирует решение для сбора и обработки биометрических данных клиентов банка и биометрической идентификации в ДБО. Технология уже применяется в ряде крупнейших российских банков для открытия счета и подтверждения личности клиента. Кроме того, будет представлена система детектирования подделок (Liveness), которая в режиме реального времени определяет, что системой пользуется живой человек, а не его имитация(фотография или запись голоса).
Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» расскажут о возможностях «Системы управления знаниями». СУЗ — это цифровой продукт для использования в контактных центрах и службах поддержки клиентов. Решение представляет собой единую цифровую базу знаний, где размещены важные информационные материалы о продуктах, услугах, клиентских акциях компании, а также инструкции по стандартам обслуживания. Система позволяет операторам быстро находить информацию, сводить к минимуму количество ошибок, а также ускорить процесс обучения новых специалистов. Таким образом, СУЗ помогает оптимизировать затраты на клиентский сервис, сократить время обработки вызова, отследить актуальную информацию и работу сервиса, увеличить эффективность контакт-центра и самое главное — повысить уровень лояльности клиентов.
О результатах внедрения СУЗ в банковской сфере на форуме расскажет представитель «Абсолют Банка», где пилотное использование системы уже позволило сократить время обслуживания клиентов на 12%. 
На форуме эксперты группы компаний «Ростелекома» представят свои проекты:
19 февраля
Директор проектов «Ростелекома» Юлия Козинцева расскажет про «Биометрию для юридических лиц и ИП» в секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для ИП, МСБ и корпораций».
20 февраля
Директор проектов «Ростелекома» Тимур Шаповалов выступит с докладом «Услуги с использованием Единой биометрической системы. Площадка Финтех» в секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для физических лиц».
Директор по работе с государственными заказчиками «РТ Лабс» Дмитрий Корэ примет участие в дискуссии «Маркетплейсы, экосистемы, Open API и открытый банкинг» с докладом «Биометрия для маркетплейс и ритейла. Новые возможности».


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Телеком
17.02.2020 13:14
Телеком 17.02.2020 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2020 15:56
Телеком 12.02.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2020 17:27
Телеком 11.02.2020 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2020 14:51
Телеком 06.02.2020 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.02.2020 10:06
Телеком 05.02.2020 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2020 12:32
Телеком 27.01.2020 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.01.2020 14:33
Телеком 23.01.2020 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.01.2020 15:24
Телеком 21.01.2020 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2019 14:18
Телеком 26.12.2019 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2019 13:08
Телеком 26.12.2019 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.12.2019 17:04
Телеком 23.12.2019 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.12.2019 13:19
Телеком 23.12.2019 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2019 16:03
Телеком 20.12.2019 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.12.2019 15:17
Телеком 17.12.2019 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2019 12:51
Телеком 16.12.2019 12:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:06
Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернаторуСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области определились с суммами штрафов за распространение снюсовСмотреть фотографии
12:04
Жертв КПК «Диамант» ждут с заявлениями в полиции ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Труп с татуировками в виде тюльпана и чайки найден под Волгоградом: нужна помощь в опознанииСмотреть фотографии
11:36
«Не насиловал, а хулиганил»: в Волгоградской области педофила осудили на 12 летСмотреть фотографии
11:20
Конфеты с наркотической начинкой изъяли на зоне строгого режима в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферыСмотреть фотографии
11:05
Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАССмотреть фотографии
10:47
В должности утвержден новый глава Городищенского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Утро в детском саду: губернатор Волгоградской области проинспектировал строительствоСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде пьяная дама спровоцировала массовое ДТПСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель с сердечным приступом врезался в столб и умерСмотреть фотографии
08:51
Один идет под суд: в ГСУ Главка МВД расследовали дело члена организованной группыСмотреть фотографии
22:04
Евгений Купко: о провалах в бизнесе, Музраеве, учебе в Принстоне и звездной болезниСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Первый пошел?: в команде губернатора Волгоградской области не только Роман Беков может оказаться лишнимСмотреть фотографии
18:10
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банкаСмотреть фотографии
17:40
Пока фигурант в бегах: уголовное дело экс-лидера волгоградских коммунистов возвращается в ВолжскийСмотреть фотографии
17:30
После расследования УФСБ волгоградца осудили за ремонт автодороги методом "тяп-ляп"Смотреть фотографии
15:43
«Антону 2131» из Волгограда грозит до 5 лет за продажу персональных данных клиентов банкаСмотреть фотографии
13:46
Четверых волгоградцев обманули при покупке электронных авиабилетовСмотреть фотографии
13:36
Завершен второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном сетевом комплексе РоссииСмотреть фотографии
13:08
Жителям Волгоградской области вернут часть потерянных денег в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
12:47
Из того, что было: чучело Масленицы в Волгограде делают с изюминкойСмотреть фотографии
12:39
Иностранца в Волгограде будут судить за изнасилование и жестокое избиение беременной женщиныСмотреть фотографии
12:31
Суд в Волгограде приговорил угрожавшего судье убийством к крупному штрафуСмотреть фотографии
12:18
Главгосэкспертиза одобрила телетрапы и объединение двух терминалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Эксперты: Волгоград нуждается в мирном символеСмотреть фотографии
11:43
36 ножевых ранений: волгоградка обвиняется в жестоком убийстве тётиСмотреть фотографии
11:31
«Можем повторить»: в Волгограде налоговики требовали погасить ранее уплаченный долг автовладельцаСмотреть фотографии
11:06
В Дзержинском районе Волгограда пожар возле церкви унес жизнь человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 