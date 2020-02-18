



Партию сувенирной продукции закупает Волгоградская областная дума в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещено извещение о проведении закупки с начальной ценой контракта более 1,8 миллиона рублей. На эти деньги планируется приобрести 500 комплектов сувенирной посуды, состоящих из двух подстаканников, двух стаканов из хрусталя и двух чайных ложек из нержавейки. На подстаканниках должно быть нанесено изображение в виде цифр и бук – «9 мая 1945 года». Еще 50 комплектов должны включать подстаканник, стакан и ложку. Все сувениры упакуют в коробки, а затем – в пакеты с символикой 75-летия победы в Великой Отечественной войне.



