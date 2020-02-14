В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть жителей Волгоградской области в «ГАЗели» (ВИДЕО)
Происшествия 14.02.2020 15:21
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14.02.2020 15:21
В страшном ДТП в Тамбовской области погибли шесть человек, которые ехали из Москвы в Волгоград. Как уточнили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, шестеро погибших и один пострадавший были жителями Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области выразил соболезнование семьям погибшим и распорядился оказать помощь, в том числе по транспортировке тел в регион. В настоящее время этот вопрос решается сообща с властями Тамбовской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Тамбовской области, трагедия произошла сегодня рано утром на 499-м километре федеральной трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля: грузопассажирская «Газель» с номерами московского региона, в которой находилось шесть человек, и грузовик «Фотон» с номерами Самарской области. По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем «Газели», который выехал на полосу встречного движения. От удара «Газель» загорелась, шесть человек погибли на месте. Возгорание было потушено оперативно прибывшими на место аварии сотрудниками МЧС и полиции. Водитель грузовика «Фотон» доставлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи.
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