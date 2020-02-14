Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть жителей Волгоградской области в «ГАЗели» (ВИДЕО)

Происшествия 14.02.2020 15:21
0
14.02.2020 15:21




В страшном ДТП в Тамбовской области погибли шесть человек, которые ехали из Москвы в Волгоград. Как уточнили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, шестеро  погибших и один пострадавший  были жителями Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области выразил соболезнование семьям погибшим и распорядился оказать помощь, в том числе по транспортировке тел в регион. В настоящее время этот вопрос решается сообща с властями Тамбовской области. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Тамбовской области, трагедия произошла сегодня рано утром на 499-м километре федеральной трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля:  грузопассажирская «Газель» с номерами московского региона, в которой находилось шесть человек, и грузовик «Фотон» с номерами Самарской области. По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем «Газели», который выехал на полосу встречного движения. От удара «Газель» загорелась, шесть человек погибли на месте. Возгорание было потушено оперативно прибывшими на место аварии сотрудниками МЧС и полиции. Водитель грузовика «Фотон» доставлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Происшествия
14.02.2020 23:02
Происшествия 14.02.2020 23:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2020 13:20
Происшествия 14.02.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2020 10:10
Происшествия 14.02.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2020 19:03
Происшествия 13.02.2020 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2020 16:12
Происшествия 13.02.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2020 14:00
Происшествия 13.02.2020 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2020 11:59
Происшествия 13.02.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2020 09:59
Происшествия 13.02.2020 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2020 11:29
Происшествия 12.02.2020 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2020 10:36
Происшествия 12.02.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2020 16:06
Происшествия 11.02.2020 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
11.02.2020 11:15
Происшествия 11.02.2020 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 15:16
Происшествия 10.02.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 12:23
Происшествия 10.02.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
10.02.2020 11:43
Происшествия 10.02.2020 11:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

23:02
В Волгограде водитель пытался остановить неуправляемый автобус и погибСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волжском ветераны боевых действий поддержали участников патриотической игры «Сталинградец»Смотреть фотографии
17:53
Волгоградская епархия показала цветную роспись собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
17:16
В Ворошиловском районе Волгограда снесут гаражи и будкиСмотреть фотографии
16:46
Спорт в жизни каждого: в Волгограде открылась секция по дзюдо для особенных детейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Экс-мэр Волгограда заявил о реновации застрявшего в 90-х рынкаСмотреть фотографии
15:21
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть жителей Волгоградской области в «ГАЗели» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении сына бышего депутата Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде чиновники выкинули сироту из очереди на жилье
14:35
Полно воды: Росводресурсы сдерживают сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:02
Волгоградский клуб «Ротор» покупает черную Toyota Camry с креплением для детских автокреселСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде общественная столовая замучила ароматами жителей многоэтажкиСмотреть фотографии
13:20
Снял скальп шашкой : в Волгограде новый сожитель дамы лихо разобрался с ее бывшим мужемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
«Нам это интересно»: УФСБ ответило волгоградским антимонопольщикам на вопрос о похоронном бизнесеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Следователи ищут очевидцев гибели семейной пары под колесами иномарки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
В Котельниково строится современный спортивный центрСмотреть фотографии
11:32
«Какой центр - такое и лицо»: жители поселка в Волгоградской области требуют снести страшные руины Дома культурыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Есть трудности: волгоградские антимонопольщики изучили вопрос удорожания медицинских масокСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области директора МУП оштрафовали за «плохую память»Смотреть фотографии
08:26
Аудиторы КСП проверят освоение московских денег на благоустройстве Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
21:07
Перетягивание сосиски и бег в гигапамперсах: на празднование Масленицы в Волгограде потратят 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:41
В Волгограде медики обратились в полицию после скандала с бабушкой маленького пациентаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградка Елена Исинбаева поведала Путину о том, что впервые прочитала КонституциюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
В ООО «Волгабас» рассказали о налоговых проверкахСмотреть фотографии
19:03
Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домомСмотреть фотографии
18:05
«Борьба продолжается»: в УФАС прокомментировали конкурс на оказание услуг по содержанию кладбищ в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:17
Прокуратура начала проверку после затопления кипятком музыкальной школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградская облдума поддержит идею «Единой России» о народных пожертвованиях в бюджетСмотреть фотографии
16:18
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный СбербанкомСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области директор фирмы "клюнул" на денежное предложение лжепрокурораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 