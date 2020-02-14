



Скальпированные и рубленые раны головы, а так же перелом основания черепа диагностированы у мужчины, который накануне был доставлен от дома в поселке Аэропорт в больницу в Дзержинском районе Волгограда. Подробности жуткой истории ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону, так как о травме явно криминального характера медики сообщили в полицию.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Волгограду установили личность и задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении увечий».

Как выяснили полицейские, потерпевший является бывшим супругом сожительницы подозреваемого. В тот день он приехал к бывшей жене домой и у него возник словесный конфликт с нынешним супругом экс-возлюбленной. В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове», - рассказали правоохранители.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обладателю шашки наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



