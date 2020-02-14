Общество

РУСАЛ направит 500 млн рублей на благоустройство общественных пространств в 7 регионах РФ

Общество 14.02.2020 12:03 Новости компаний
0
14.02.2020 12:03 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, окажет поддержку в реализации 11 проектам-победителям грантового конкурса «Территория РУСАЛа» в объеме 500 млн рублей.  
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании,с учетом софинансирования общая стоимость проектов в 11 муниципалитетах семи регионов России составит более 660 млн рублей. Поддержанные инициативы направлены на создание современной и комфортной городской среды, формирование инфраструктуры для проведения городских событий, площадок для повседневного досуга, отдыха и спорта горожан разного возраста.  
Благодаря поддержке РУСАЛа будут благоустроены три парка, в которых планируется выделить различные зоны: игровые, спортивные, площадки для массовых мероприятий и тихого отдыха. Это Центральный городской парк в Тайшете, парк Победы в Ачинске и новый парк «Мечта» в поселке Таежном Красноярского края. Кроме того, новый детский парк появится в Шелехове. 
В центре Саяногорска планируется благоустройство центра города — культурного пространства трёх площадей. Проекты по созданию пешеходно-парковых зон, пространств для активного отдыха и культурных мероприятий будут реализованы в Кандалакше, Братске, КаменскеУральском и поселке Черемухово Североуральского городского округа. 
В Волгограде будет реконструирован стадион «Трактор», а в Краснотурьинске планируется обустройство набережной, лодочной станции и пляжной зоны вдоль берега реки Турья.  
Выбор победителей конкурса «Территория РУСАЛа» проходил в несколько этапов. С помощью открытого онлайн-голосования все желающие могли ознакомиться со списком из 26 проектов, претендовавших на победу и выбрать лучший. В этом году участниками голосования стали 19,4 тысячи горожан. Экспертиза проектов проводилась с участием представителей компании и независимых экспертов в сфере территориального развития и комфортной городской среды. Итоговый рейтинг проектов был составлен с учетом онлайн-голосования жителей и оценок Экспертного совета.   
«Грантовый конкурс, приуроченный к десятилетию социальной программы «Территория РУСАЛа», стал самым масштабным за всю историю её существования. Это нашло отражение как в рекордном общем бюджете конкурса, так в значимости проектных заявок. В ближайшее время предстоит детальная проработка концепций общественных пространств архитекторами и другие проектные работы, а практическое воплощение и работы по благоустройству запланированы на 2021-2022 годы. Важно, что эти проекты были выбраны самими жителями, а значит наша поддержка поможет воплотить наиболее полезные и нужные горожанам идеи», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.  
Справка. «Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры для проведения культурных, развивающих и спортивных мероприятий. 
В 2012 году программа «Территория РУСАЛа» получила признание экспертов конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия.  
Организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
14.02.2020 14:52
Общество 14.02.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2020 14:02
Общество 14.02.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2020 13:23
Общество 14.02.2020 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2020 11:32
Общество 14.02.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2020 10:28
Общество 14.02.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 21:07
Общество 13.02.2020 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 18:05
Общество 13.02.2020 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 17:17
Общество 13.02.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 15:24
Общество 13.02.2020 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 14:38
Общество 13.02.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 09:01
Общество 13.02.2020 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2020 08:27
Общество 13.02.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2020 21:10
Общество 12.02.2020 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2020 11:02
Общество 12.02.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2020 09:56
Общество 12.02.2020 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
«Потребительский индекс Иванова» Сбербанка стабильно рос на протяжении всего 2019 годаСмотреть фотографии
15:21
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть человек в «ГАЗели», следовавшей в Волгоград (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:21
В Волгоградской области пенсионера осудили за пьяные угрозы взорвать домСмотреть фотографии
15:12
Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении сына бышего депутата Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:00
В Туле задержали волгоградца за убийство, совершенное четверть века назадСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде чиновники выкинули сироту из очереди на жилье
14:35
Полно воды: Росводресурсы сдерживают сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:02
Волгоградский клуб «Ротор» покупает черную Toyota Camry с креплением для детских автокреселСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде общественная столовая замучила ароматами жителей многоэтажкиСмотреть фотографии
13:20
Снял скальп шашкой : в Волгограде новый сожитель дамы лихо разобрался с ее бывшим мужемСмотреть фотографии
12:29
«Нам это интересно»: УФСБ ответило волгоградским антимонопольщикам на вопрос о похоронном бизнесеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгоградской области культуриста осудили за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
12:03
РУСАЛ направит 500 млн рублей на благоустройство общественных пространств в 7 регионах РФСмотреть фотографии
11:44
Следователи ищут очевидцев гибели семейной пары под колесами иномарки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
В Котельниково строится современный спортивный центрСмотреть фотографии
11:32
«Какой центр - такое и лицо»: жители поселка в Волгоградской области требуют снести страшные руины Дома культурыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Есть трудности: волгоградские антимонопольщики изучили вопрос удорожания медицинских масокСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с хлебовозкойСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области директора МУП оштрафовали за «плохую память»Смотреть фотографии
08:26
Аудиторы КСП проверят освоение московских денег на благоустройстве Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
21:07
Перетягивание сосиски и бег в гигапамперсах: на празднование Масленицы в Волгограде потратят 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:41
В Волгограде медики обратились в полицию после скандала с бабушкой маленького пациентаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградка Елена Исинбаева поведала Путину о том, что впервые прочитала КонституциюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
В ООО «Волгабас» рассказали о налоговых проверкахСмотреть фотографии
19:03
Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домомСмотреть фотографии
18:05
«Борьба продолжается»: в УФАС прокомментировали конкурс на оказание услуг по содержанию кладбищ в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:17
Прокуратура начала проверку после затопления кипятком музыкальной школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградская облдума поддержит идею «Единой России» о народных пожертвованиях в бюджетСмотреть фотографии
16:18
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный СбербанкомСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области директор фирмы "клюнул" на денежное предложение лжепрокурораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 