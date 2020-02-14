РУСАЛ направит 500 млн рублей на благоустройство общественных пространств в 7 регионах РФ

Общество 14.02.2020 12:03 Новости компаний
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14.02.2020 12:03 Новости компаний
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, окажет поддержку в реализации 11 проектам-победителям грантового конкурса «Территория РУСАЛа» в объеме 500 млн рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании,с учетом софинансирования общая стоимость проектов в 11 муниципалитетах семи регионов России составит более 660 млн рублей. Поддержанные инициативы направлены на создание современной и комфортной городской среды, формирование инфраструктуры для проведения городских событий, площадок для повседневного досуга, отдыха и спорта горожан разного возраста.
Благодаря поддержке РУСАЛа будут благоустроены три парка, в которых планируется выделить различные зоны: игровые, спортивные, площадки для массовых мероприятий и тихого отдыха. Это Центральный городской парк в Тайшете, парк Победы в Ачинске и новый парк «Мечта» в поселке Таежном Красноярского края. Кроме того, новый детский парк появится в Шелехове.
В центре Саяногорска планируется благоустройство центра города — культурного пространства трёх площадей. Проекты по созданию пешеходно-парковых зон, пространств для активного отдыха и культурных мероприятий будут реализованы в Кандалакше, Братске, КаменскеУральском и поселке Черемухово Североуральского городского округа.
В Волгограде будет реконструирован стадион «Трактор», а в Краснотурьинске планируется обустройство набережной, лодочной станции и пляжной зоны вдоль берега реки Турья.
Выбор победителей конкурса «Территория РУСАЛа» проходил в несколько этапов. С помощью открытого онлайн-голосования все желающие могли ознакомиться со списком из 26 проектов, претендовавших на победу и выбрать лучший. В этом году участниками голосования стали 19,4 тысячи горожан. Экспертиза проектов проводилась с участием представителей компании и независимых экспертов в сфере территориального развития и комфортной городской среды. Итоговый рейтинг проектов был составлен с учетом онлайн-голосования жителей и оценок Экспертного совета.
«Грантовый конкурс, приуроченный к десятилетию социальной программы «Территория РУСАЛа», стал самым масштабным за всю историю её существования. Это нашло отражение как в рекордном общем бюджете конкурса, так в значимости проектных заявок. В ближайшее время предстоит детальная проработка концепций общественных пространств архитекторами и другие проектные работы, а практическое воплощение и работы по благоустройству запланированы на 2021-2022 годы. Важно, что эти проекты были выбраны самими жителями, а значит наша поддержка поможет воплотить наиболее полезные и нужные горожанам идеи», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
Справка. «Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры для проведения культурных, развивающих и спортивных мероприятий.
В 2012 году программа «Территория РУСАЛа» получила признание экспертов конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия.
Организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.
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