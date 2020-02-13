Общество

«Борьба продолжается»: в УФАС прокомментировали конкурс на оказание услуг по содержанию кладбищ в Волгограде

Общество 13.02.2020 18:05
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13.02.2020 18:05


Волгоградское УФАС направило запрос в администрацию Волгограда для прояснения ситуации, связанной с обслуживанием городских кладбищ, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в антимонопольном ведомстве.
Напомним, что несколько о дней назад ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" стало победителем открытого конкурса на оказание услуг по содержанию городских кладбищ. В нем, помимо "Памяти", участвовала фирма "Сет". И тот, и другой участники сыграли на понижение: ООО "Сет" предложило цену в 3 миллиона 260 тысяч рублей, ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" - 1 миллион 700 тысяч рублей. Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", с жалобой на конкурс на содержание 18 городских кладбищ начальной стоимостью заказа в 24 миллиона рублей обратилось ООО "Радоница". Эта компания просила разъяснить департамент городского хозяйства администрации Волгограда, который проводит аукцион, обязан ли будет победитель конкурса обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию кладбищ хозяйствующих субъектов, не являющихся специализированной службой по похоронному делу. Однако в мэрии ответили, что данный запрос не имеет отношения к закупке. Но коммерческую фирму такой ответ не устроил. Однако доводы "Радоницы" в волгоградском УФАС посчитали необоснованными. 
Сегодня руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников дал развернутый комментарий по данной ситуации. По его словам, при принятии решения антимонопольное ведомство исходило из того, что в соответствии с техническим заданием и проектом контракта в составе конкурсной документации формально решение вопроса о допуске на кладбища иных хозяйствующих субъектов не относится к предмету закупки. 
"Не относятся к нему и работы по ведению архива и делопроизводства по регистрации захоронений, а также ряд иных работ, возложенных Правилами на организации, занимающиеся обслуживанием кладбищ. Из этого следует, что указанный конкурс проведён только на часть работ, непосредственно связанных с обслуживанием кладбищ. 
Соответственно, возникает вопрос: а кто и на каком правовом основании должен выполнять оставшуюся часть необходимых работ на кладбищах, предусмотренных Правилами, в том числе работы по организации допуска на кладбища, ведению архива, делопроизводства и др.? Ведь обязанность по выполнению этих работ возложена на организации, занимающиеся обслуживанием кладбищ, которые в соответствии с теми же Правилами могут быть отобраны только по результатам проведения конкурса, о проведении которого нам и не только нам ничего не известно? Для прояснению данных вопросов сегодня нами направлен запрос в администрацию Волгограда. Кроме того, для проведения проверки доводов жалобы о правильности определения и обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта материалы жалобы уже направлены нами в уполномоченный орган — комитет финансов Волгоградской области. Так что борьба продолжается и легко не будет никому", - заявил Лучников.
Отметим, что в списке кладбищ, которые будет содержать ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" в течение нынешнего года - 18 городских погостов. Победитель конкурса должен будет выполнять такие услуги по содержанию кладбищ, как уборка мусора, подметание аллей, обработка аллей противогололедными материалами, уборка туалетов три раза в день, покраска, завоз воды. Ранее содержанием кладбищ занималось все то же ЗАО РП «Память». 


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