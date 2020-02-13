Прокуратура начала проверку после затопления кипятком музыкальной школы в Волгограде

Общество 13.02.2020 17:17
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13.02.2020 17:17
Организована проверка по факту затопления горячей водой подвала Волгоградской детской музыкальной школы №1. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По ее словам, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, что сегодня в музыкальной школе № 1 в Центральном районе Волгограда пришлось отменять занятия. В 9.30 произошла протечка на теплотрассе на ул. Пушкина, в результате горячая вода попала в подвальное помещение здания детской школы. Специалисты "Концессии теплоснабжения" прибыли на место и, приостановив подачу ресурса, начали восстановительные работы. В связи с отключением теплоснабжения занятия в музыкальной школе были перенесены. По словам Ларисы Шарапудиновой, директора школы, в момент коммунальной аварии в образовательном учреждении дополнительного образования занималась одна группа детей, всех их забрали родители.
Отметим, что в результате потопа оказались залиты горячей водой полы, помещения школы заполнил пар, конденсат скопился на стенах и потолках. Оказались в воде и музыкальные инструменты вместе с электрическим оборудованием. Из-за аварии несколько жилых домов остались без отопления.
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