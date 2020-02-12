Общество

Закупка 30 автомобилей за счет бюджета Волгоградской области озадачила автодилеров

Общество 12.02.2020 21:10
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12.02.2020 21:10


Закупка тридцати автомобилей для нужд облкомприроды, объявленная в начале февраля, может столкнуться с трудностями. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещена переписка заказчика – структурного подразделения администрации Волгоградской области – с одним из участников закупки, которого тревожит одно обстоятельство. Так, говорится в запросе, согласно техзаданию, запрашиваемые автомобили подходят под характеристику Lada 4х4 в исполнении Classic. Сроки поставки – в течение тридцати дней с даты заключения контракта. Однако, сообщается в документе, «готовых автомобилей в таком количестве нет ни у дилеров, ни у завода-производителя. Производство данных автомобилей на заводе-изготовителе планируется во 2-3 декаде апреля 2020 года. Соответственно, автодилеру они поступят в первой декаде мая 2020 года. На этом основании просим вас продлить срок поставки еще на 30 дней, то есть общий срок поставки товара – в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта».
Впрочем, руководство облкомприроды это обстоятельство не смутило. Председатель комитета Виталий Сазонов ответил следующее: «При подготовке техзадания и определения начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен были направлены соответствующие запросы о предоставлении ценовой информации с учетом коммерческих и финансовых условий потенциальным поставщикам. На этом основании и была рассчитана цена заказа и определены основные условия контракта, в том числе и срок поставки».
Таким образом, изменения в документацию аукциона вноситься не будут. На покупку тридцати внедорожников планируется потратить из бюджета Волгоградской области за счет субвенций из федеральной казны около 16,6 миллиона рублей. Аукцион должен состояться уже 14 февраля. 

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