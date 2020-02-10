Ожерелья от коронавируса появились в продаже в Волгограде

Общество 10.02.2020 11:42
3
10.02.2020 11:42
Всего за 5 тысяч рублей предлагает приобрести ожерелье от коронавируса продавец по имени Даниил из Ворошиловского района Волгограда. Соответствующее объявление обнаружено ИА «Высота 102» на сайте Avito. «Боитесь нового китайского вируса? Страшитесь за судьбу близких? Выход есть! Шаманское ожерелье, защищающее вас и ваших близких от любых заболеваний, в том числе и венерических!», - вещает обладатель партии ожерелий и добавляет, что желающим купить спасительную бижутерию стоит поторопиться, потому что количество ограничено.
Реклама
Дождались мороза: у храма Александра Невского в Волгограде начались посадки10.02.2020 17:05
Общество 10.02.2020 17:05
Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»10.02.2020 15:40
Общество 10.02.2020 15:40
За «шкуру» ответит: волгоградец-сексист стал фигурантом дела за рекламу в соцсети10.02.2020 12:04
Общество 10.02.2020 12:04
В Волгоградской области владелец магазина вместо зарплаты выдавал продавцам продукты10.02.2020 11:24
Общество 10.02.2020 11:24
Волгоградцам предлагают самим сделать масленичных кукол10.02.2020 11:21
Общество 10.02.2020 11:21
Комментарии 18
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг10.02.2020 09:46
Общество 10.02.2020 09:46
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денег10.02.2020 09:26
Общество 10.02.2020 09:26
В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человек09.02.2020 23:55
Общество 09.02.2020 23:55
В Волгоградской области началась борьба с сайтами по продаже снюсов09.02.2020 16:15
Общество 09.02.2020 16:15
Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродукта09.02.2020 13:53
Общество 09.02.2020 13:53
Не вняли предупреждению: в Волгоградской области 19 владельцев машин поймали на пьянстве08.02.2020 10:39
Общество 08.02.2020 10:39
Комментарии 10
В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высоте08.02.2020 10:32
Общество 08.02.2020 10:32
«Ты сюда не ходи»: волгоградцы зовут коммунальщиков на ликвидацию сосулек08.02.2020 09:17
Общество 08.02.2020 09:17
В Волгограде под видом комиссионки незаконно выдавали займы07.02.2020 16:21
Общество 07.02.2020 16:21
«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц Волгограда07.02.2020 13:34
Общество 07.02.2020 13:34
Реклама