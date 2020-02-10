Общество

Ожерелья от коронавируса появились в продаже в Волгограде

Общество 10.02.2020 11:42
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10.02.2020 11:42


Всего за 5 тысяч рублей предлагает приобрести ожерелье от коронавируса продавец по имени Даниил из Ворошиловского района Волгограда. Соответствующее объявление обнаружено ИА «Высота 102» на сайте Avito. «Боитесь нового китайского вируса? Страшитесь за судьбу близких? Выход есть! Шаманское ожерелье, защищающее вас и ваших близких от любых заболеваний, в том числе и венерических!», -  вещает обладатель партии ожерелий и добавляет, что желающим купить спасительную бижутерию стоит поторопиться, потому что количество ограничено.

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