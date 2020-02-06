Общество

Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных Росреестра

Общество 06.02.2020 16:22
4
06.02.2020 16:22


Сегодня в редакцию ИА «Высота 102» обратилась группа кадастровых инженеров Волгоградской области, которые столкнулись с использованием их персональных данных со стороны третьих лиц и микрофинансовых организаций. Так, Юлия Никитина обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит в МФК «Займер». 
«После моих объяснений, что я не оформляла никаких займов, по электронной почте мной была получена форма заявления «О заключении договора микрозайма третьим лицом с использованием персональных данных гражданина без его согласия». После того, как я написала обращение, сотрудник МФК  сообщила о том, что с целью выявления третьих лиц, которые совершили правонарушение,  документы направлены УМВД России по городу Волгограду. Никакой реакции от полиции пока не было», -  рассказывает  Юлия и добавляет, что аналогичным образом, в той или иной степени, с микрофинансовой компанией «познакомились» несколько ее коллег, которые также являются кадастровыми инженерами. Специалисты связывают возникшие неприятности с тем, что их персональные данные могли попасть в общедоступное пользование . Сведения об утечке базы данных кадастровых инженеров с официального сайта Росреестра ранее появлялись в федеральных СМИ. «Нам стало понятно, что от действий МФК пострадали и продолжают страдать кадастровые инженеры по всей России, получившие аттестаты кадастрового инженера в 2010-2011 годах. Объединяет эти случаи то, что персональные данные хранятся в базе данных на официальном сайте Росреестра. В настоящее время данная информация с сайта удалена. Но то, что третьи лица могут продолжить использовать наши персональные данные для получения займов, очень беспокоит», -  отмечают пострадавшие кадастровые инженеры Волгоградской области. Сегодня Юлия Никитина направила заявление в региональное ГУ МВД, ее коллеги также намерены обратиться с заявлениями в полицию и прокуратуру.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
06.02.2020 17:30
Общество 06.02.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2020 16:11
Общество 06.02.2020 16:11
Комментарии 9

0
Далее
Общество
06.02.2020 15:40
Общество 06.02.2020 15:40
Комментарии 3

0
Далее
Общество
06.02.2020 14:32
Общество 06.02.2020 14:32
Комментарии 11

0
Далее
Общество
06.02.2020 13:08
Общество 06.02.2020 13:08
Комментарии 6

0
Далее
Общество
06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
Комментарии 13

0
Далее
Общество
06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Комментарии 6

0
Далее
Общество
06.02.2020 11:01
Общество 06.02.2020 11:01
Комментарии 28

0
Далее
Общество
06.02.2020 09:40
Общество 06.02.2020 09:40
Комментарии 3

0
Далее
Общество
06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Комментарии 10

0
Далее
Общество
06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Комментарии 3

0
Далее
Общество
06.02.2020 08:54
Общество 06.02.2020 08:54
Комментарии 6

0
Далее
Общество
06.02.2020 08:20
Общество 06.02.2020 08:20
Комментарии 8

0
Далее
Общество
06.02.2020 06:59
Общество 06.02.2020 06:59
Комментарии 2

0
Далее
Общество
05.02.2020 16:35
Общество 05.02.2020 16:35
Комментарии 1

0
Далее

Лента новостей

17:59
В полиции Волгограда ждут жертв фирм-застройщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»Смотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области адвокат и сотрудник Росреестра осуждены за мошенничествоСмотреть фотографии
17:30
«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопадаСмотреть фотографии
16:49
В Дзержинском районе Волгограда опрокинулась КДМ с песко-соляной смесью (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:22
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных РосреестраСмотреть фотографии
16:19
В центре Волгограда женщина попала под колеса снегоуборочного «КАМАЗа»Смотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителейСмотреть фотографии
15:56
Рецидивист из Волжского совершил 86 краж из незапертых квартир и снова попалсяСмотреть фотографии
15:40
РУСАЛ – глобальный лидер в климатическом рейтинге CDPСмотреть фотографии
15:40
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улицСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
«ЕвроХим-ВолгаКалий» не экономит на безопасностиСмотреть фотографии
15:03
День не задался: в Волгограде автобус №61 дважды «подбили» маршруткиСмотреть фотографии
14:51
«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на крайнем северо-востоке ЧукоткиСмотреть фотографии
14:45
Снегопад сковал дороги: десятки фур буксуют на выезде из Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области на мизер подешевел бензинСмотреть фотографии
13:08
Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилейСмотреть фотографии
12:52
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншамиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораториюСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицейСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесменаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»Смотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области браконьера лишили ружья за стрельбу по зайцамСмотреть фотографии
10:12
В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского садаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зонаСмотреть фотографии
09:26
«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечитьСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламеСмотреть фотографии
08:55
Нырнул «щучкой»: в Волжском мужчина пробил головой дверное стекло «Покупочки»Смотреть фотографии
08:54
Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за нелегальное использование «народного достояния»Смотреть фотографии
08:20
В Волгограде снегопад обрек дорожников на бессонную ночьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 