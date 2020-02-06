Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных Росреестра
Общество 06.02.2020 16:22
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06.02.2020 16:22
Сегодня в редакцию ИА «Высота 102» обратилась группа кадастровых инженеров Волгоградской области, которые столкнулись с использованием их персональных данных со стороны третьих лиц и микрофинансовых организаций. Так, Юлия Никитина обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит в МФК «Займер».
«После моих объяснений, что я не оформляла никаких займов, по электронной почте мной была получена форма заявления «О заключении договора микрозайма третьим лицом с использованием персональных данных гражданина без его согласия». После того, как я написала обращение, сотрудник МФК сообщила о том, что с целью выявления третьих лиц, которые совершили правонарушение, документы направлены УМВД России по городу Волгограду. Никакой реакции от полиции пока не было», - рассказывает Юлия и добавляет, что аналогичным образом, в той или иной степени, с микрофинансовой компанией «познакомились» несколько ее коллег, которые также являются кадастровыми инженерами. Специалисты связывают возникшие неприятности с тем, что их персональные данные могли попасть в общедоступное пользование . Сведения об утечке базы данных кадастровых инженеров с официального сайта Росреестра ранее появлялись в федеральных СМИ. «Нам стало понятно, что от действий МФК пострадали и продолжают страдать кадастровые инженеры по всей России, получившие аттестаты кадастрового инженера в 2010-2011 годах. Объединяет эти случаи то, что персональные данные хранятся в базе данных на официальном сайте Росреестра. В настоящее время данная информация с сайта удалена. Но то, что третьи лица могут продолжить использовать наши персональные данные для получения займов, очень беспокоит», - отмечают пострадавшие кадастровые инженеры Волгоградской области. Сегодня Юлия Никитина направила заявление в региональное ГУ МВД, ее коллеги также намерены обратиться с заявлениями в полицию и прокуратуру.
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