В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламе





Волгоградское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении ее распространителя – ООО «Букмекер Паб» из Брянска. Как сообщает ИА «Высота 102», в антимонопольный орган обратился житель Волгограда, которого оскорбил текст на переносном штендере, выставляемого на ул. Невской, 12В.

К заявлению была приложена фотография распространяемой рекламы, на которой изображена женщина в откровенной одежде, стоящей в неприличной позе. Реклама сопровождается текстом:

«1ХСТАВКА -приходи сам -приводи друга - ставка каждому - 500 р - ДАМ ОБОИМ». Заявитель указал, что данная реклама оскорбляет и плохо воздействует на подрастающее поколение.

Основанием для принятия решения о возбуждении дела стало нарушение статьи 27 Закона о рекламе, согласно которой реклама основанных на риске игр и пари не должна использовать образы людей и животных. А переносной штендер, на котором размещается рассматриваемая реклама, находящийся вне места проведения основанных на риске игр и пари, не входит в перечень мест, на котором разрешено размещение рекламы таких игр и пари.

При этом в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. Теперь букмекерскую контору из Брянска ждет разбирательство в УФАС.



