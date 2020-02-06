В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламе

Общество 06.02.2020 09:26
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06.02.2020 09:26
Волгоградское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении ее распространителя – ООО «Букмекер Паб» из Брянска. Как сообщает ИА «Высота 102», в антимонопольный орган обратился житель Волгограда, которого оскорбил текст на переносном штендере, выставляемого на ул. Невской, 12В.
К заявлению была приложена фотография распространяемой рекламы, на которой изображена женщина в откровенной одежде, стоящей в неприличной позе. Реклама сопровождается текстом:
«1ХСТАВКА -приходи сам -приводи друга - ставка каждому - 500 р - ДАМ ОБОИМ». Заявитель указал, что данная реклама оскорбляет и плохо воздействует на подрастающее поколение.
Основанием для принятия решения о возбуждении дела стало нарушение статьи 27 Закона о рекламе, согласно которой реклама основанных на риске игр и пари не должна использовать образы людей и животных. А переносной штендер, на котором размещается рассматриваемая реклама, находящийся вне места проведения основанных на риске игр и пари, не входит в перечень мест, на котором разрешено размещение рекламы таких игр и пари.
При этом в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. Теперь букмекерскую контору из Брянска ждет разбирательство в УФАС.
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