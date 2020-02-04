В Волгоградской области проверили мусорные тарифы





В Волгоградском УФАС отчитались о проверке обоснованности установления тарифов по обращению с ТКО и нормативов накопления в 2019 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, проверка была инициирована в связи с многочисленными жалобами граждан.

Проверка обоснованности предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, проводимая центральным аппаратом ФАС России по всем регионам Российской Федерации, в том числе на территории Волгоградской области, позволила в 2020 году скорректировать единый тариф по обращению с ТКО в меньшую сторону.

Так, приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/1 для потребителей ООО «Управление отходами – Волгоград» с 01.01.2020 утвержден предельный единый тариф по обращению с ТКО в размере 514,14 руб./куб.м, что на 7,84% ниже тарифа для населения, установленного на 2019 год.

При этом норматив накопления ТКО для Волгоградской области, утвержденный приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.06.2017 № 21, признан правомерным и обоснованным в связи с включением в данный показатель крупногабаритных отходов, пояснили в ведомстве.



