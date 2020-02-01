Общество

На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радио

Общество 01.02.2020 10:29
0
01.02.2020 10:29


На верхней террасе Центральной набережной Волгограда заработало парковое радио. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, во время реконструкции прогулочной зоны к коммуникациями подключили оборудование с усилителями звука. Сегодня и завтра в честь 77-ой годовщины победы под Сталинградом из колонок будут звучать фронтовые мелодии. 
Музыкальный репертуар будет меняться в зависимости из праздничных дат и проводимых на набережной мероприятий. Также по радио будут передавать важные информационные сообщения.
  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!
Общество
31.01.2020 17:54
Общество 31.01.2020 17:54
Комментарии 13

0
Далее
Общество
31.01.2020 16:49
Общество 31.01.2020 16:49
Комментарии 8

0
Далее
Общество
31.01.2020 14:25
Общество 31.01.2020 14:25
Комментарии 8

0
Далее
Общество
31.01.2020 13:36
Общество 31.01.2020 13:36
Комментарии 26

0
Далее
Общество
31.01.2020 10:50
Общество 31.01.2020 10:50
Комментарии 1

0
Далее
Общество
30.01.2020 20:38
Общество 30.01.2020 20:38
Комментарии 3

0
Далее
Общество
30.01.2020 18:50
Общество 30.01.2020 18:50
Комментарии 2

0
Далее
Общество
30.01.2020 17:38
Общество 30.01.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.01.2020 13:01
Общество 30.01.2020 13:01
Комментарии 7

0
Далее
Общество
29.01.2020 16:51
Общество 29.01.2020 16:51
Комментарии 2

0
Далее
Общество
29.01.2020 16:07
Общество 29.01.2020 16:07
Комментарии 3

0
Далее
Общество
29.01.2020 16:05
Общество 29.01.2020 16:05
Комментарии 3

0
Далее
Общество
29.01.2020 14:48
Общество 29.01.2020 14:48
Комментарии 2

0
Далее
Общество
29.01.2020 14:14
Общество 29.01.2020 14:14
Комментарии 5

0
Далее
Общество
29.01.2020 14:03
Общество 29.01.2020 14:03
Комментарии 7

0
Далее

Лента новостей

11:59
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
10:29
На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радиоСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области закрылись почти 3 тысячи ИП и малых предприятийСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградском избиркоме наметились кадровые переменыСмотреть фотографии
08:43
Волгоград помнит: 78 лет назад в Сталинграде была сформирована 10-я дивизия НКВДСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В России зафиксированы первые два случая коронавирусаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде мифический «Дом творчества» начал маскировкуСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде угнали черный внедорожник и серебристый лодочный прицепСмотреть фотографии
16:49
Из состава Общественного совета при УМВД России по Волгограду выпал бизнесмен КалонкинСмотреть фотографии
16:21
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студентаСмотреть фотографии
16:19
В подвале универмага в Волгограде 77-ю годовщину пленения Паулюса отметили традиционной реконструкциейСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В Волгограде пьяный водитель-рецидивист попался в 9-й разСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
В Волгограде решили снести "Китай город"Смотреть фотографии
13:36
На участие волгоградских казаков в параде на Красной площади могут потратить 4 млн рублейСмотреть фотографии
11:29
Железное месиво из-за летней резины: в Волгограде восстановили движение после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде прикрыли нелегальную торговлю картами техосмотра автоСмотреть фотографии
10:27
Грипп, ОРВИ: как защититься?Смотреть фотографии
10:02
ФСБ вскрыла махинации в рамках оборонзаказа при участии сына директора Волгоградского завода радиоборудованияСмотреть фотографии
09:27
В массовом ДТП на Второй Продольной в Волгограде пострадали трое человекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублейСмотреть фотографии
17:38
Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентовСмотреть фотографии
17:14
Аннулировать: Волгоградское УФАС признало нарушения в скандальной закупке авто для чиновников обладминистрации Смотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 