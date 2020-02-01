На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радио





На верхней террасе Центральной набережной Волгограда заработало парковое радио. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, во время реконструкции прогулочной зоны к коммуникациями подключили оборудование с усилителями звука. Сегодня и завтра в честь 77-ой годовщины победы под Сталинградом из колонок будут звучать фронтовые мелодии.

Музыкальный репертуар будет меняться в зависимости из праздничных дат и проводимых на набережной мероприятий. Также по радио будут передавать важные информационные сообщения.



